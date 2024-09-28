İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine aralarında Hizbullah üyelerinin de bulunduğu binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları, ülkede geniş çaplı göç dalgasını tetikledi.

Saldırılardan kaçan aralarında Hizbullah üyelerinin de bulunduğu binlerce kişi de Suriye'de Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı bölgelere göç etmeye başladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Lübnan'dan kaçan çok sayıda kişi, Şam, Halep, Humus ve Hama'nın köylerine yerleşti.

Aralarında Hizbullah üyeleri ve aileler bulunan Lübnanlılar, son 3 günde Lübnan ile Suriye arasındaki ed-Debbusiye, Telkelah, el-Masnaa ve Cusiyye sınır kapılarından geçerek, Suriye'ye giriş yaptı.

- En az 5 bin aile Suriye'ye geçti

Debbusiye ve Cusiyye kapılarından girenler genellikle Humus'un güney ve doğu bölgelerine gelirken, Masnaa ve Telkelah kapılarından girenler Şam ve Hama'daki köylere yöneldi.

İsrail'in 23 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda Lübnan'dan Suriye'ye en az 5 bin ailenin geçtiği, ailelerin, Suriye'de Hizbullah'a bağlı yerel komiteler tarafından karşılandığı belirtiliyor.

İlk etapta barınma merkezlerine yerleştirilen aileler, daha sonra, Esed rejimi tarafından bombalanarak boşaltılan köylere gönderiliyor.

- "Şam'a gidiyoruz"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kaçarak Suriye'ye göç etmeye çalışan Lübnanlı Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne Lübnan'ın güneyinde ne Dahiye bölgesinde ne de Şiilerin olduğu bölgelerde oturulur artık, Şiiler olarak sürekli saldırıya maruz kalıyoruz. Şam'a gidiyoruz çünkü orası bizim için daha güvenli. Biz Beşşar Esed'i çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye geçmeye çalışan bir diğer Lübnanlı Muhammet Ferruh, "Lübnan'ın güneyindeki Hıdır köyü sakinleri olarak yoğun saldırılara maruz kaldık. Bazılarımız Şam'a gitti bazılarımız da Lübnan'da güvenli bölgelere yerleşti." dedi.

Ferruh, "⁠Köyde yakınlarımdan kimse kalmadı. Köyün etrafında her gün saldırılar var, ilk günlerde köy merkezine çok büyük saldırlar oldu. Köy merkezinde yıkımın boyutu çok büyük ilk gün köyde 26 ölü vardı." diyerek saldırıların çok şiddetli olduğunu aktardı.

Saldırılardan çok korktuğunu belirten Baalbekli 12 yaşındaki Tac Seyyid, "Saldırlar nedeniyle Suriye'ye gidiyoruz, sesler beni çok korkutuyor, ⁠Baalbek'te durumlar çok korkunç ve şok ediciydi, geceleri uyuyamadık, şimdi Şam'a gidiyoruz." diye konuştu.

- Yerleşilen bölgeler

Aileler, Şam'da Seyyide Zeynep, Hüseyniyye, Huceyra, Eski Zehra, Kazaz, Zeynelabidin ve Cura Mahallelerine, Humus ilinde ise Kusayr, Telkelah, İran Vadisi, Es Sebil ve Abbasiye bölgelerine yerleştiriliyor.

Hama ilinde ise Tavafra, Başura, Ebu Fida, Sindyane, Um Emed, Um Buyur ve Ebu Hakfe gibi bölgelerde barınıyorlar.

Özellikle Humus ili ve Şam'ın güney kesimi, Suriye iç savaşının başlamasıyla Esed rejimi safında çatışan Hizbullah'ın saldırılar düzenleyerek boşalttığı yerler olarak biliniyor.

- ⁠İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.