İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyine düzenlediği topçu saldırısı sonucu Merciuyun Elektrik Santrali hizmet dışı kaldı.

Lübnan resmi haber ajansına göre, İsrail savaş uçaklarının, dün akşam, Merciuyun kentine bağlı Meys el-Cebel kasabasını hedef aldığı hava saldırısı sonucu bir ev yerle bir olurken olayda can kaybı yaşanmadı.

Lübnan Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Merciuyun Elektrik Santrali’ni top atışlarıyla hedef aldığı, ciddi hasar alan santralin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.