Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını belirtti.

Ebyad, Lübnan'da akşam saatlerinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

- “İsrail siber saldırısı”

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, “İsrail siber saldırısı” olarak adlandırdığı olayı kınadı. Bakanlık, yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmaya hazırlandığını belirtti.

Açıklamada, “İsrail'in bu tehlikeli ve kasıtlı tırmanışına, Lübnan'a karşı savaşın kapsamını genişletme tehditleri ve İsrail'in daha fazla kan dökülmesi, yıkım ve tahribat çağrısında bulunan tutumunun uzlaşmazlığı eşlik etmektedir” denildi.

- İran'dan kınama mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, kendisinin ve diğer yetkililerin İsrail saldırısı olduğunu söylediği olayı şiddetle kınadı.

İran devlet haber ajansı IRNA, Abbas Arakçı'nın bu açıklamayı Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile telefon görüşmesi sırasında yaptığını bildirdi.

IRNA'nın haberine göre Arakçı telefon görüşmesi sırasında başsağlığı diledi; Lübnan hükümeti ve ulusuyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Arakçı ayrıca İran'ın yaralıların tedavisini ya da Tahran'a naklini sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

- Hizbullah: “Güvenlik soruşturması ve bilimsel soruşturma yürütüyoruz”

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da grubun kurumlarında çalışan kişilerin kullandığı çağrı cihazlarının “gizemli bir şekilde” patlamaya başladığı, bir genç kız ile iki Hizbullah üyesinin öldüğü ve birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Hizbullah'ın eş zamanlı patlamalarla ilgili olarak “güvenlik soruşturması ve bilimsel soruşturma” yürüttüğü belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzey sınırı boyunca sahadaki gerçekleri değiştirme tehdidinde bulunduğu bir dönemde halkı “psikolojik savaşın” bir parçası olan söylentilere kulak asmamaya çağırdı.

Açıklamada, “Direniş, tüm kademeleriyle, Lübnan'ı ve onun kararlı halkını savunmak için yüksek alarm durumundadır” denildi.

“Sivilleri de hedef alan bu canice saldırıdan tamamen düşman İsrail'i sorumlu tutuyoruz” diyen Hizbullah, İsrail'in ‘hak ettiği cezayı mutlaka alacağını’ söyledi.

Ölenler arasında Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosu'ndaki bloğunun bir üyesinin oğlu da bulunuyor. Bir Hizbullah yetkilisi, diğer iki üst düzey yetkilinin oğullarının da yaralandığını söyledi.

Hizbullah'ın önde gelen milletvekillerinden Ali Ammar, oğlu Mehdi'nin öldürülmesinin ardından Associated Press'e konuştu. Ammar, “Bu, İsrail'in Lübnan'a karşı yeni bir saldırısıdır. Direniş uygun bir zamanda uygun bir şekilde misilleme yapacaktır” dedi.

Adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, yaralılar arasında Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah'ın oğlu ile üst düzey güvenlik yetkilisi Vefik Safa'nın oğlunun da bulunduğunu söyledi.

- ABD: “Olayla ilgili bilgi topluyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, şu aşamada olayla ilgili bilgi topladıklarını söyledi. “ABD'nin bu olaya karışmadığını söyleyebilirim” diyen Miller, “ABD bu olaydan önceden haberdar değildi ve bu noktada bilgi topluyoruz” şeklinde konuştu.

Miller, şu anda kamuoyuyla paylaşabilecekleri herhangi bir bilginin olmadığını kaydetti.

Miller, olayın arkasında İsrail'in olduğundan ABD’nin şüphe duymasını gerektirecek herhangi bir gösterge olup olmadığı sorusuna, “Bu noktada şu ya da bu şekilde sunabileceğim bir değerlendirmem yok” diyerek yanıt verdi.

“Herhangi bir olayın etkisi hakkında, özellikle de bir olayın ilk aşamalarında asla yorum yapmak ya da spekülasyonda bulunmak istemediğinin” altını çizen Miller, ABD’nin “İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm” şeklindeki genel politikasının değişmediğini sözlerine ekledi.