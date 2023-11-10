Sınırda 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldi
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, sınırda 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalardaki kayıplarına ilişkin yeni açıklama yaptı.
Açıklamada, isimleri paylaşılan 7 Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edilirken ayrıntılı bilgi verilmedi.
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldi.