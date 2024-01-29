Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkesinin İsrail ile savaş istemediğini ve savaş arayışı içerisinde olmadığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) daha önce yapılan toplantı ve görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Buhabib, "BMGK'daki katılımcılara Lübnan'ın güney sınırlarında sürdürülebilir istikrar için tarihi bir fırsat olduğu bilgisini verdiğini, Lübnan'ın savaş istemediğini ve hiçbir zaman da savaş arayışında olmadığını ilettiğini" söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı, ülkenin güneyinde tam istikrar ve güvenliğin sağlanmasının BMGK'nın 1701 sayılı kararının uluslararası garantörlerin huzurunda uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda, 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu BMGK'nın 1701 sayılı kararına göre Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesini, yerine Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerinin bulunmasını istiyor.

Lübnan hükümeti ise söz konusu kararın tamamen uygulamasına vurgu yapıp, İsrail'in Lübnan'a ait işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirtiyor.