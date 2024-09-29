Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in düzenlediği saldırılarla Lübnan'ın birliğine darbe vurmayı amaçladığını belirterek, vatandaşları ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ABD'deki ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönen Mikati, acilen toplanan Bakanlar Kuruluna başkanlık etti.

Mikati, burada yaptığı konuşmada, "Lübnan'ın pek çok bölgesinin maruz kaldığı vahşi İsrail saldırıları karşısında Lübnanlıları ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırıyorum çünkü İsrail'in hedefi bizim birliğimize darbe vurmak." dedi.

Ulusal sorumluluğun, tüm siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp vatanı koruyacak ve güçlendirecek şeyler üzerinde birleşmeyi gerektirdiğini vurgulayan Mikati, İsrail'in saldırılarının durması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.