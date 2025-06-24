Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarından itibaren 29 Haziran Pazar gününe kadar Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’ta asfalt döküm çalışması yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB, 2025 yaz döneminde 40 milyon TL yatırım bütçesiyle altyapısı tamamlanmış bölgelerde 11 bin ton asfalt dökecek.

İlk çalışmanın yarın Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’ta başlayacağı belirtilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.