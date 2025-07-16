LTB ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği iş birliği devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile sevimli dostlar için sürdürdüğü iş birliğini geliştirerek devam ettiriyor.

İş Birliği sayesinde bugüne kadar "bin 600" köpek kısırlaştırıldı

LTB, kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme kampanyaları ve sahiplendirme çalışmaları da yürütecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, bugüne kadar 1600 köpeğin kısırlaştırılmasının yapıldığı iş birliğinin devamını teyit eden protokole Lefkoşa Türk Belediyesi adına Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına ise Birlik Başkanı Veteriner Hekim Burak Toksoy imza attı.

Kısırlaştırma, kayıt altına alma ve sahiplendirme

İmzalanan protokol çerçevesinde, LTB Sevimli Dostlar ekibi ile veteriner hekimler birlikte çalışarak kısırlaştırma çalışmalarını yapacak, kısırlaştırılan köpeklerin ameliyat sonrası tedavi ve bakımı organize edilecek, mikroçip uygulamalarıyla sokak hayvanları kayıt altına alınacak ve sahiplendirme kampanyalarıyla hayvanların güvenli ve kalıcı yuvalara kavuşması desteklenecek.

Satın Alma, Sahiplen

LTB Sevimli Dostlar Ekibi, barınaktaki canların bakımı ve korunmasının yanı sıra, sahiplendirilmesi için de sorumlulukla ve özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Barınaktaki sevimli dostların sahiplenilmesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz nüfusunu kontrol altına almayı sağlarken daha az maliyetle, bir cana güvenli bir yaşam ve bir yuva sağlıyor.

Organize sanayi bölgesinde LTB atölyeleri yanında yer alan Lefkoşa Hayvan Barınağı hafta içi her gün ve Cumartesi günleri 12.00-14.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.