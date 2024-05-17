Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hamamböceği mücadelesi için hizmet alım sözleşmesi imzaladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, sözleşmeye LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Cyprus Pest Control Ltd. adına Müdür Murat Şanyol imza koydu.

Sözleşmeye göre 43 bin hane, 50 bin rögar ve 2 bin 750 menhol ilaçlanacak, sivrisinek kaynak tespiti yapılacak.

Başkent Lefkoşa’da kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması ve gelen şikayetlere yönelik ilaçlamalar da aralıksız devam ediyor.





İlaçlama talepleri için Alo 185 tahsis edildi.