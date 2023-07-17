Elektrik, klima ve internet hizmetlerini sunacak olan salonlar 09.00- 20.00 saatleri arasında açık olacak

Lefkoşa, 17 Temmuz 23 (TAK): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle, yurttaşların acil ihtiyaçlarına cevap vermek için Merkez Lefkoşa salonlarını kullanıma açtı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı bölgesinde yer alan Merkez Lefkoşa’daki 85 kişilik amfi salon ile üst katında yer alan 210 metrekarelik sergi salonu bugün itibaren halkın kullanımına sunuluyor.

Elektrik, klima ve internet hizmetlerini sunacak olan salonlar sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak ve salonların tüm imkanlarından yurttaşlar diledikleri gibi faydalanabilecekler.

Aşırı sıcaklar ve elektrik kesintileri nedeni ile yardıma ihtiyacı olan tüm yurttaşların 7/24 Alo 185 Çözüm Hattı'na ulaşılabileceği kaydedildi.