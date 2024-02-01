Lefkoşa, 1 Şubat 24 (TAK): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) CTP Belediye Meclis üyeleri, hatadan dönülerek, konutlar için belirlenen Belediye Hizmet Resmi oranlarının düşürüldüğünü belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, LTB CTP Belediye Meclis üyeleri Belediye Hizmet Resmi oranları konusunda değerlendirmede bulundu.

CTP LTB Belediye Meclis üyelerinin, yaklaşık bir yıl önce LTB’nin konutlar için belirlediği yıllık Belediye Hizmet Resmi'nin aylık asgari ücretin yüzde 25’i kadar olmasına itiraz ettikleri belirtilen açıklamada, üyelerin, bu oranın yüksek olduğunu, tahsilat oranlarının düşme riskiyle birlikte belediyenin gelirlerinin azalacağını gündeme getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, CTP LTB Belediye Meclis üyelerinin bu oranın yüzde 20 olması gerektiği hususunda ısrarcı olduğu belirtilerek, “Buna karşın Belediye Hizmet Resmi oranı Belediye Meclisi’nden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oylarıyla yüzde 25 olarak geçirilmişti.” denildi.

LTB Belediye Meclis’inin dün yapılan toplantısında konu yeniden gündeme geldiği belirtilen açıklamada, yönetimin, şubat ayından itibaren konutlar için yıllık Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin yüzde 21'ine düşürülmesini önerdiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bu öneri CTP’nin de desteği ile oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geride kalan yaklaşık bir yıllık sürede, Lefkoşalılar Belediye Hizmet Resmi’ni yüzde 25 olarak ödemek zorunda kalmışlardır.

Geç de olsa hatadan dönülerek oranın yüzde 21’e düşürülmesi ve CTP’nin bir yıl önceki önerisine yaklaşması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.”

Açıklamada, CTP Belediye Meclis üyelerinin başkentin ve Lefkoşalıların ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanması için çalışmaya, gerekli uyarıları sorumlu muhalefet anlayışı çerçevesinde yapmaya devam edecekleri kaydedildi.