Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisindeki devlet okullarında hazırlıkları tamamladığını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Temizlik ile Park-Bahçeler Şubesi’nin birlikte yürüttükleri ve 26 Ağustos’ta başlayan okullara yönelik çalışmalar çerçevesinde 40 ilk ve ortaöğretim okulu temizlendi ve ağaç budamaları yapıldı.

Ayrıca 3 okulda da oyun alanı yenilemesi yapan LTB, 1 okulda ise trafik düzenlemesine gitti.

LTB çalışmalar kapsamında kamu okullarının temizlik, hijyen, çevre ve trafik düzenlemesi anlamında yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmiş oldu.

- LTB Başkan Harmancı: “Tüm öğretmenlere, çocuklara ve gençlere iyi bir eğitim-öğretim yılı dilerim”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı eğitim-öğretimin insan hayatındaki öneminin farkında olan bir yerel yönetim olarak tüm kamu okullarına yönelik tüm çalışmaları tamamladıklarını kaydetti. Harmancı, tüm öğretmenlere, eğitim emekçilerine, çocuklara ve gençlere iyi bir eğitim-öğretim yılı diledi.