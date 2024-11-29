Rum Ombudsman Maria Stilianu Lottidi’nin, 14 Eylül’den beri Larnaka Havalimanı’nda bulunan, ülkeye girişine izin verilmeyen kişilerin tutulduğu salonda kalan Kongolu çiftin uygun bir yere taşınmasını talep ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Lottidi’nin hazırladığı raporda, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi’nin (CPT), bu salonların veya odaların, sadece birkaç saatlik tutuklama için uygun olduğuna dair görüşü bulunduğuna işaret ettiğini yazdı.

Habere göre Lottidi, çiftin havalimanı dışındaki bir yere taşınamayacağı için, havalimanı bünyesinde açık havaya erişimlerinin olabileceği uygun bir yer ayarlanması önerisinde bulundu.

Lottidi, siyasi sığınma talebinde bulunan çiftin bu talebinin reddedildiğini ve bununla ilgili açılmış davanın zaman alacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu kişiler için farklı bir alan oluşturulmasının elzem olduğunu kaydetti.