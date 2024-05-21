Uygun donörü bulmak için tükürük örneklerine ihtiyaç var

Lösemi tedavisi gören, 12 yaşındaki Seval Saydam’a uygun kemik iliği arandığı, uygun donörü bulmak için tükürük örneklerine ihtiyaç olduğu açıklandı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 18-45 yaş arasında, daha önce örnek vermemiş, sağlıklı ve KKTC kimlik kartına sahip vatandaşların Seval Saydam’a uygun donör bulunabilmesi için tükürük örneği verilebileceğini belirtti.

Açıklamaya göre, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde Kemal Saraçoğlu Vakfı'na, Mağusa ve İskele bölgesinde Tıp Merkezi'ne, Girne bölgesinde Medicalport Tunççevik Hospital laboratuvarlarına başvuru yapılabilecek.