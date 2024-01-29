ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı.

Hawaii'deki Kahului Havalimanı'na, içinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı.

Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, uçağın sert iniş yapmasının nedeninin inceleneceği kaydedildi.