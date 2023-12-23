“İnsanî yardımların Larnaka Limanı’ndan geçme sebebi, Filistinlilere silah götürülmesin diye İsrailli kontrolörler tarafından denetlenebilmesi“

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cameron’un insanî koridorla ilgili açıklamalarının, “var olduğunu ve bu çabaya -İsraillilerin silah kontrolü yapması için Larnaka Limanı’nı kullandırarak- katıldığını göstermek” için Rum Yönetimi tarafından “cımbızlandığı” bildirildi.

Alithia’nın “Her Türlü İnsanî Koridor İsrail’in Kontrolü Altında… İngiliz Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları Kıbrıs Basınında Cımbızlandı” başlıklı haberine göre Mısır ziyareti sırasında, Gazze’ye ulaştırmak üzere Güney Kıbrıs’tan yüklediği insanî yardım malzemesi ile Kıbrıs açıklarında İsrail’den yeşil ışık beklemekte olan Lyme Bay isimli İngiliz çıkartma gemisi sorulan Lord David Cameron “Birleşik Krallık Gazze’ye insanî yardım ulaştırılmasını sağlamak için büyük baskı yapıyor” dedi.

Cameron “Yardımın İngiliz gemileriyle Kıbrıs’tan Gazze’ye ulaştırılması olanağı var mı? Bunun için çalışıyoruz. Yardım Kerem Shalom kara geçidinden geçebilir, denizden de. Yardımın Gazze’deki çaresiz insanlara ulaştırılması için yapılabilecek her ne ise o yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) Cameron’un açıklamasını “İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İngiliz çıkartma gemisi Lyme Bay’ın Kıbrıs’tan insani yardımı yüklediği ve Kıbrıs açıklarında, Gazze’ye teslim etmek için son onayları beklediğini teyit ettiği” şeklinde aktardığını yazdı.

Gazeteye göre, Rum medyası Cameron’un (Mısır) ziyareti ve açıklamalarını cımbızlayarak aktardı. Çünkü Cameron açıklamasının devamında, “insanî yardımların Larnaka Limanı’ndan geçme sebebini, Filistinlilere silah götürülmesin diye İsrailli kontrolörler tarafından Liman’da denetlenebilmesi” olduğunu ekledi. Cameron “İngiltere Ürdün üzerinden kara yoluyla insanî yardım sağlamaya devam edecek” dedi, Birleşik Krallık’tan çadır, battaniye vb gibi yardımların halen gönderilmekte olduğu Mısır’daki Refah Kapısı’na da atıf yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun, hiçbir AB üyesi ülkenin Gazze’ye insanî yardım ulaştırılması operasyonuyla ilgisi olmadığını net şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan gazeteye göre, Komisyon Basın Sözcüsü Balazs Ujvari, Rum Yönetiminin “Amaltheia” adını verdiği insanî yardım koridoruyla ilgili soruya “AB dışında bir üçünü ülke Kıbrıs’tan Gazze Şeridi’ne bir insanî operasyon gerçekleştirebiliyorsa elbette bu hoş karşılanan bir gelişmedir” cevabını verdi.

Ujvari bu şekilde söz konusu olanın, AB’den değil üçüncü bir ülkeden yardım olduğuna netlik kazandırdı. Oysa Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis dünkü basını bilgilendirme toplantısı çerçevesinde “Kıbrıs’ın inisiyatifi, İsrail’den yeşil ışık yakılır yakılmaz uygulamaya konulmaya hazırdır” dedi.

Öte yandan, AKEL İsrail bombardımanı altındaki Gazze halkına insanî yardım ulaştırılmasına katkı koyabileceğini, koyması gerektiğini belirterek “Asıl mesele, yardımın, benzeri görülmemiş bir insanî kriz yaşamakta olan Gazze Şeridi’ndeki yüzbinlerce insana ulaştırılmasıdır” dedi ve şunları ekledi: “Ancak maalesef, son 24 saat içerisindeki gelişmeler, Hristodulidis hükümetinin bu meseleyi daha çok kamuoyu yaratmak açısından yönettiğini gösteriyor” vurgusunu yaptı.