İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da otomobilin ilkokul binasına çarpması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaralandı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Camp Yolu'nda otomobilin ilkokul binasına çarptığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.

Londra İtfaiyesi de bölgeye ekipler ve kurtarma araçlarının gönderildiğini, Londra Ambulans Servisi bir dizi acil müdahale ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.

7'si çocuk 9 kişinin yaralandığı olayın terörle bağlantılı olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.