İngiltere'nin başkenti Londra'da başbakanlığın önünde toplanan binlerce protestocu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı’nda bir araya gelen göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Hemen şimdi ateşkes" ve "Savaşa son" yazılı pankartlar taşıyarak, "Utan Netanyahu", "Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Yağmura ve rüzgara rağmen uzun saatler başbakanlığın önünden ayrılmayan Filistin yanlısı binlerce gösterici, Gazze'deki hastaneyi bombalayan İsrail'e tepki göstermediği gerekçesiyle İngiliz hükümetini de protesto etti.

"Utan Rishi Sunak, yalancısın" sloganları atan göstericiler, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklamasına rağmen, çok sayıda Filistin bayrağı taşıdı.

Göstericiler, Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve mum yaktı. Daha sonra bir grup başbakanlığın önündeki sokak akşam namazını kıldı ve namazın ardından Filistinliler için toplu dua edildi.

-"Hükümetimin desteklediği şey, benim desteklediğim şey değil"

Gösteriye katılanlardan soyadını vermek istemeyen Annabel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm bu olanlar tamamen ve son derece iğrenç. Hükümetimin desteklediği şey, benim desteklediğim şey değil, bu insanların hiçbirinin desteklediği şey değil. Herhangi bir yerde herhangi bir çocuğa yapılan saldırı aslında kendi çocuklarımıza da yapılmış demektir. Bu korkunç bir şey. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Annabel, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı duyduğunda şok geçirdiğini belirterek, "Acı çeken tüm bu insanlara baktığımda, benim ailem de böyle acı çekiyor olabilirdi, benim çocuklarım da böyle acı çekiyor olabilirdi diye düşünüyorum. Derin bir yıkım hissediyorum." diye konuştu.