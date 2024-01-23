Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi “ETİFA” proje gurubunun, Güney Kıbrıs yararına inşa ettiği LNG terminaline ilişkin ödeme tutumu da dahil olmak üzere Çin CPP’ye yönelik önlem alınması şeklindeki yönetim kuruluna yaptığı önerinin, kabul edilmediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “LNG için Yeni Erteleme” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, ETİFA proje grubunun (ETİFA’dan iki üye ve iki AİK temsilcisinden oluşuyor) mektup-önerisinin dün Alphanews tarafından da ele alındığını yazarken ETİFA üyesinin mektubu teyit ettiğini yazdı.

Habere göre ETİFA üyesi mektubun içeriğinden söz ederken yönetim kurulunun konuyu ele aldığını ve Çin şirketiyle ilişkilerde gerginlik yaşanmaması konusunda karar verdiğini söyledi.

Genel hatlarıyla, CPP’ye iki tarafın ilişkilerindeki bazı sorunlara yönelik protesto belirtileri ve göstergeleri içeren katı bir mektup gönderilmesine karar verildiğini yazan gazete ancak ödemelerin dondurulması veya işin devamını ve FSRU’nun( LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali) ETİFA’ya teslimini baltalayabilecek başka önlemlerden söz edilmeyeceğini belirtti.

Çin şirketine yönelik mektupta esas talebin, tesisin Rum tarafına ne zaman teslim edileceğinin (dördüncü kez)netleştirilmesi olduğunu belirten gazete, tesisin ilk önce Eylül 2022’de teslim edileceğini, bunun daha sonra Temmuz 2023’e ve Ekim 2023’e sarktığını, şimdi ise Temmuz 2024’ten bahsedildiğini yazdı.

Gazete ETİFA’nın bu zaman takviminin de yerine getirilmeyeceği ve yenisinin isteneceği görüşüne de sahip olduğunu belirtti.