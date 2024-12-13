Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü ile Gençlik Federasyonu işbirliğinde “Lise Öğrenci Konseyleri Buluşması” düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bakanlık bürokratlarının da katıldığı etkinliğe yaklaşık 200’e yakın lise öğrencisi katıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Bakan Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Bilgehan konuşma yaptı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasına, gençlere verdikleri önemden bahsederek başladı.

Çevre konusunda okullarda çevre eğitimi dersini başlattıklarını ve gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırma hedefi ile çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY’a bağlı ülkelerde gençleri ön plana çıkararak farklı farklı ülkelerde gençler buluşmasına destek verdiklerini de belirtti.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için eldeki imkanları seferber ettiklerini anlatan Ataoğlu, gençlerin her platformda kendini göstermesi için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Geçen yıl Gençlik Dairesi öncülüğünde İzcilik Federasyonu’nun kurulmasına da öncülük ettiklerini dile getiren Ataoğlu, gençlerin kendi kendine yetebilme becerilerini göstermeleri için izciliğin kişisel gelişimlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, ortak yapılan bir çok proje olduğunu ve her projeye gençleri de dahil ettiklerini kaydetti.

-Aktunç

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Müsteşarı Serhan Aktunç ise yaptığı konuşmada, gençlerin her alanda kendilerini kanıtlamaları için onlara fırsat verilmesi düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Daha önce farklı etkinlikleri gençler ile birlikte hayata geçirdiklerini dile getiren Aktunç, yeni projeleri de onlarla yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Gençlerin düşüncelerini her zaman ifade edebilmesi ve özgürce görüşlerini dile getirebilmesi için onlara yardımcı olacaklarını da anlatan Aktunç, olumsuzluğa kapılmadan tüm gençlerin ülkelerine sıkı sıkıya sarılmalarını istedi.

-Özbilgehan

Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç’a ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

10 yıl önce böylesi bir projeyi hayata geçirme düşüncesi olduğunu fakat o dönemin Gençlik Bakanlığı’nın konuyu gündemine almadığını anlatan Özbilgehan, 10 yıl sonra hayallerini gerçekleştirdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından öğrenciler farklı farklı gruplara ayrılarak, bir sivil toplum projesi tasarladılar.

Projelerinin temasını kendileri seçen öğrenciler sanattan spora, engelli haklarından, çevreye farklı farklı konuları ele aldılar.