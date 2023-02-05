Aromasıyla, soslarda kullanımıyla, içecek olarak tüketilmesiyle en çok sevilen besinlerden olan, C vitamini deposu limonlu su için, Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok şaşırtacak açıklamalar geldi.

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları yakıyor. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılıyor.

Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur. Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.

-Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer.

- Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR?

Yasemin.com'da paylaşılan bir içerikte; Limonlu suyun tarifi de paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER:

200 ml su

1 tane limon

LİMONLU SUYUN YAPILIŞI:

Yukarıda belirtildiği miktardaki suyun içine limon sıkıp cezveye koyup kaynatın. Dilerseniz bu esnada limon kabuğu da içinde durabilir hatta daha da yararlı olabilir.

Kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde iken karışımı tüketebilirsiniz.