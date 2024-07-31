Politis “Suriyelilerin Kan Davasında İkinci Olay” başlıklı haberinde ilk kavgadan bir ay sonra dün “misillemede” bulunan ailenin levye, cop, taş ve diğer aletler ile “hasımlarının” evine saldırdığını yazdı.

Gazeteye göre 30'dan fazla kişinin katıldığı "misilleme" saldırısında evin giriş katı ve balkonlarına zarar verildi, evde bulunan 16 yaşındaki genç yaralandı.

Polis saldıran aileye mensup 23 ve 27 yaşlarındaki üç kişiyi tutukladı. Tutuklananların tasarrufunda saldırıda kullanılan aletler de bulundu. Polis dünkü saldırıda tutuklanan üç kişiden birinin, önceki saldırıda tutuklanan ve aleyhine dava okunan kişilerden biri olduğunu belirledi.

Rum p0lisinin dünkü olaydan sonra her iki aileden birçok kişiyi karakola çağırarak "benzer bir vukuat daha olmaması için sert bir üslupla uyardığı" da kaydedildi.