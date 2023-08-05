Limasol’a bağlı Alassa köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve geniş alana yayılan yangının kısmen kontrol altına alındığı ve mücadelenin bugün de devam edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yangının yeniden alevlenme tehlikesi bulunduğunu ve 200’den fazla kişinin 50 itfaiye aracı ile karadan, 8 yangın söndürme uçağıyla da havadan müdahale ettiği yangının, sert rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldığını yazdı.

Gazete, “İkaros” planının da devreye sokulduğu yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde 20 evin tedbiren boşaltıldığını kaydederek, bugün de Ürdün’den gelecek yangın söndürme uçaklarıyla söndürme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

-Muhtar yaralandı

Haberde, yangının yayıldığı köylerden biri olan Korfi’de, söndürme çalışmalarına katılan muhtarın yaralandığı ifade edildi.

Gazete, yangının çıkış sebebini araştıran polisin elinde, yangının çıkış saatinden kısa bir süre önce bölgede şüpheli bir araç görüldüğüne ve bu aracın, yangının çıkış noktasına yakın bir bölgede duraksayarak, bir süre sonra hızla bölgeden uzaklaştığına dair bilgiler bulunduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, saat 19.30 sularında yangın koordinasyon merkezine gittiğini belirten gazete, Hristodulidis’in burada yaptığı açıklamalarda, yangının durumuyla ilgili ilk elden bilgilendirildiğini ve gördükleri karşısında çok etkilendiğini ifade ederek, yangınların önüne geçilebilmesi için daha sert tedbirler alınacağını söylediğini kaydetti.

Hristodulidis, yardım talebine anında karşılık veren Ürdün ve İsrail’e teşekkürlerini sunarken, Kıbrıslı Türklerden de yardım teklifinde bulunulduğunu dile getirdi.

Bu arada gazete, bir diğer haberinde de Güney Kıbrıs’ta son 11 yıl içerisinde elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu 114 yangın çıktığını yazdı.

Haberde, Orman Dairesi’nin Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu’na 18 Aralık 2020’de, elektrik kablolarının geçerek tehlike oluşturduğu 475 ormanlık bölge ve farklı bölgelerle ilgili bilgilendirme yaptığı; ancak o günden bugüne tedbir alınacağı yerde, çok sayıda yeni yangın çıktığı ifade edildi.

-Ürdün'den gelen helikopterler çalışmalara başladı

Bu arada, “Sigmalive” haber sitesi de, Ürdün’den gelen 3 yangın söndürme helikopterinin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) helikopterleri eşliğinde bu sabah saat 10.00 itibarıyla yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalara başladığını kaydetti.

Haberde, İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis’ini, İsrail’den yangın söndürme uçağı gelmesine gerek kalmadığını açıkladığı ifade edildi.