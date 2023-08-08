Limasol’un Alassa köyü yakınlarında geçen cuma günü başlayan ve daha sonraki günlerde tekrar alevlenen yangın konusunda yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’a bağlı “Alassa-Korfi-Apsiu ve Paramithas” bölgelerinde çıkan yangın neticesinde 8.5 kilometre kareden fazla alanın kül olduğunu yazdı.

Haberi “Ülkemiz ve Ruhumuz Karardı” başlığıyla veren gazete, yangının, geçen cuma günü başladığını ve 3 gün devam ettiğini kaydetti.

Gazete, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürece yayıldığına işaret ederek, ağaçların, bazı yazlık evlerin, depoların, bazı arabaların ve başka yapıların yandığını yazdı.

Yangının bazı noktalarda tekrar alevlenmesi nedeniyle toplam yanan alana ilişkin ayrıntılı çalışmanın dün yapılmasının mümkün olmadığını belirten gazete, en ciddi sorunun Apsiu bölgesinde yaşandığını ve bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığını kaydetti.

Habere göre, Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, durumun sakin ancak çevrenin geniş olmasından dolayı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.

Aleksandru, itfaiyeye ait çift kabin aracın pazar günü Yerasas bölgesinin batısındaki yolda yangının söndürülmesi sırasında meydana geldiğine işaret ederek, araçtaki kişilerin vaktinde arabadan çıkmayı başardığını söyledi.

Rum Tarım Bakanı Petros Ksenofontos dün yaptığı açıklamada, Limasol’daki yangının sınırlandırıldığını ancak kısmi alevlenmelerin bulunduğunu, bu nedenle hava unsurları tarafından havadan su atıldığını belirtti.

Ksenofontos, yangın söndürme çalışmalarında yer alan itfaiyecilere, gönüllülere ve orman bekçilerine büyük çabalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Alassa’daki yangının Pazar günü yeniden alevlenmesinin yanlış icraattan mı kaynaklı olduğu sorusu üzerine, Ksenofontos, bir şey söylemesinin mümkün olmadığını, bunun ileriki günlerde ele alınacak bir konu olduğunu ifade etti.

Baş İtfaiye Şefi Nikos Logginos ise yaptığı açıklamada, her alevlenmeyi ele aldıklarını, itfaiye ekiplerinin Cuma gününden beri bölgede olduğunu, ulusal eylem planına harfi harfine uydukları, Rum Yönetimi Başkanı’nın ve ulusal eylem planına müdahil olan iki bakan ve genel müdürlerin ilk günden itibaren orada olduğunu da söyledi.

-Dimitriu

Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’nun yangının başladığı ilk andan itibaren çalışmaların yanında olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e vekalet eden Dimitriu’nun, Paramithia’daki Koordinasyon Merkezi’nde yetkililer tarafından sürekli bilgilendirildiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriu, yangın konusunda sadece mülklerin yanması felaketine değil çevresel felaketin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

-Kombos

Alithia bir başka haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla kurduğu iletişimin ardından yangın söndürme çalışmaları için Güney Kıbrıs’a ek yardımlar gönderildiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Ürdün’den yapılan yardımın ayrıca değerli olduğunu belirtirken Yunanistan, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, Birleşik Krallık, Ürdün ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarčič’e de teşekkürlerini sundu.

-İsrail’in yardımı

Alithia gazetesi yangınla ilgili bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın yardım talebinin ardından İsrail hükümetinin, “Wings of fire” operasyonunu devreye soktuğunu belirtti.

Habere göre, operasyona 2 yangın söndürme uçağı Air Tractor, 4 pilot, yangınlar konusunda eğitimli personel ve uzmanlar yer aldı.

-Canadair uçakları

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan’ın yangın söndürme çalışmalarına katılması için gönderdiği 2 Canadair uçağının, Baf’taki Andreas Papandreu üssünde bulunduğunu yazdı.

Gazete uçaklardan birinin teknik arıza gösterdiğini de belirtti.

-Hristodulidis “tatilde”

Politis gazetesi, Limasol dağlık bölgesinin dört günden beri yanarken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Pazar günü tatil ve ibadet için Eğriboz adasına gitmeye karar verdiğini yazdı.

Hristodulidis’in durumun vahametini çok iyi bildiğini ancak tatile gitmeyi tercih ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in, başkanlığı Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya bırakarak uçağa binip ailesiyle tatile gittiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’e, (gazete tarafından) Hristodulidis’in nerede olduğunun sorulduğunu ancak herhangi bir yanıt alınamadığını yazan gazete, Hristodulidis’in 12 Ağustos’a kadar tatilde olacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in de diğer kişiler gibi tatil hakkının bulunduğunu ancak durumun ciddiyetine bağlı olarak en azından gidişini bir iki günlüğüne ertelemesinin mümkün olduğunu belirtti.

Gazete, Hristodulidis hariç tüm izinlerin kaldırıldığına işaret edilerek, itfaiye ekiplerinin büyük çabalarına rağmen Alassa bölgesindeki yangının Apsiu bölgesine ulaştığı ve 10 kilometre kareden fazla alanın yandığını yazdı.

Gazete ilgili haberi “Burada Kıbrıs Yanarken Başkan Tatile Gitti” şeklindeki başlıkla verdi.

-13 hava unsuru

Politis gazetesi yangın söndürme çalışmalarına 13 hava unsuru, 200’ü aşkın itfaiye memuru ve 50’yi aşkın aracın katıldığını belirtti.

Gazete ayrıca bugün İsrail’den 2 uçak ve Lübnan’dan 2 helikopterin Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazdı.

-Apsiu Muhtarı

Fileleftheros gazetesine açıklamada bulunan Apsiu Muhtarı Marios Polikarpu, Pazar akşamı köyün kendileri için kâbus niteliğinde olduğunu söyledi.

Köyde yaşayan ve tehlikenin büyümesini önleyen gençlere teşekkürlerini sunan Polikarpu açıklamasında ayrıca itfaiye biriminin aksine kendilerine sürekli bilgi veren Orman Dairesi’ne de teşekkür etmek istediğini belirtti.

Polikarpu, yaşlılarla birlikte tüm kadın ve çocukların, Sivil Savunma ekiplerinin yardımıyla, evlerini boşalttığı dün öğleden sonraya kadar da hiç kimsenin evine dönemediğini ifade etti.

Köyde meydana gelen hasar konusunda ise Polikarpu, 2 ağılın yandığını ancak köylülerin ağıllardaki hayvanları kurtardığını söyledi.

-Müzisyenin evi de yandı

Fileleftheros gazetesi, Apsiu bölgesinde bulunan ve tamamen yanan yazlık evin şu an hayatta olmayan ünlü müzisyen Stelyos Argiri’ye ait olduğunu yazdı.

Habere göre, Stelyos Argiri’nin kızı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yanan evin, müzisyen babasına ait olduğunu, evde babasının bestelerine ait ses kayıtlarının da bulunduğunu ve hepsinin yandığını açıkladı.