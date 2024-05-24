Limasol’da 34 yaşındaki bir şahsın, tasarrufunda bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polisin, kontrol için durduğu 34 yaşındaki şahsın kullandığı araçta, uyuşturucu satışından elde ettiği düşünüldüğü 25 bin euro nakit para, 16 gram ketamin ve 3 gram amfetamin tespit ettiğini yazdı.

Habere göre bahse konu şahsın evinde yapılan aramada ise 10 gram kokain, 7 gram Hint keneviri, bir tartı ile içeriğinde THC isimli sıvı madde bulunan 13 elektronik sigara bulundu.