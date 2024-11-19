Güney Kıbrıs'ta özellikle Limasol’da son yıllarda paketçilik yapan kişilere yönelik saldırılara yenileri eklendi.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da önceki gün meydana gelen iki ayrı olayda, iki paketçiye saldırı yapıldığını yazdı.

Habere göre, ilk olayda, scooter süren iki kişi, motosikletiyle dağıtım yapan bir kişinin boynunda asılı çantayı alıp kaçtı.

Dengesini kaybeden paketçinin yaralanmadığı ancak çantasında bulunan 100 Euro miktarında para ve bir adet cep telefonunun şahıslar tarafından çalındığı belirtildi.

Yine aynı gün yaşanan bir diğer olayda ise, dört motosiklette bulunan toplam altı kişilik bir grup, motosikletiyle yemek dağıtan paketçiyi durdurarak çantasını çaldı.

Herhangi bir yara almayan paketçinin çantasında bulunan 200 Euro ve bir cep telefonu çalındı.