Limasol’da israilli bir kadına ait web sitesi tasarlama ve oluşturma şirketi, dün sabahın ilk saatlerinde motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler saat 00.30’da meydana gelen olayda şirket binasının ön camları ve bahçe duvarının hasar gördüğünü yazdı. Olay sırasında binada bulunan güvenlik görevlisi ise yara almadan kurtuldu.

Güvenlik görevlisi, saldırganların siyah bir motosiklette, başlarında kask bulunan iki kişi olduğunu, motosikleti şirket binasının karşısındaki boş araziye bırakıp, birinin motosikletten inip binaya doğru 6 el ateş ettiğini anlattı.

Gazete, olay sonrasında alarma geçen Rum polisinin sabah itibarıyla olay yerinde inceleme yaptığını, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelenmekte olduğunu yazdı.