Limasol’da 31 yaşındaki kadın, internet üzerinden dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Haravgi gazetesi, kadının tanımadığı bir adam tarafından internet üzerinde kurulmuş bir şirket aracılığıyla yatırım yapması konusunda ikna edildiğini ve 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, kripto para olarak 6 kez, toplam 52 bin 485 dolar transfer ettiğini; daha sonra söz konusu şirketin sayfasına girmeye çalıştığında, böyle bir şirketin olmadığını fark ettiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.