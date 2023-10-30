Limasol’da bu sabah meydana gelen olayda, 55 yaşındaki kişinin, aracında bulunduğu sırada açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Fileleftheros web sayfasında yer alan haberde olayın; bu sabah 08.00’de, Limasol’a bağlı Yermoseya bölgesinde yaşandığı, 55 yaşındaki kişinin, yüzmek için sahile geldiğini aracını park etmeye çalışırken, kendisine yaklaşan başka bir araçtan inen, silahlı, siyah kıyafetli ve kapüşonlu iki kişinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Bahse konu iki kişinin olay yerinden hızla kaçtığı, beş dakika sonra da yine aynı bölgedeki boş bir arazide kullandıkları aracı ateşe verdiği belirtilirken araçta yanmış olarak iki adet ateşli silah tespit edildi.

Habere göre polisin elinde “gangster” cinayetini gören tanıklar bulunurken, cinayete kurban giden kişi, iki kişi tarafından açılan ateş sonucu çok sayıda kurşuna maruz kaldı.

Polis olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Öte yandan “Sigmalive” internet sayfası olayın Amathuntas sahil bölgesindeki park alanında meydana geldiğini yazdı.

Haberde elde edilen bilgilere dayandırılarak cinayete kurban giden kişinin polis makamlarınca bilinen bir kişi olduğu ayrıca kurbanın, aracının içerisindeyken kendisine yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu öldüğü de belirtildi.