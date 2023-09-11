Limasol’a bağlı “Akrunda” bölgesinde geçen Cumartesi günü çıkan yangının bu sabah kontrol altına alındığı haber verildi.

“Riknews.com.cy” haber sitesinde yer alan habere göre, Tarım Bakanlığına bağlı Orman Dairesi tarafından bu sabah yapılan açıklamada, yangının bu sabah 8 sıralarında kontrol altına alındığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, yangın sonucunda 8 kilometrekarelik bir alanın yandığının tahmin edildiğini yazarken, yangına kara ekipleri yanı sıra sekiz de hava aracının müdahale ettiğini kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına Ürdün’den gelen iki hava aracının da katkıda bulunduğunu belirten gazete, yangının çıkma sebebinin yetkili makamlar tarafından araştırıldığını ve yangının kötü niyetli bir şekilde çıkarıldığına dair bir tanıklık bulunduğunu ekledi.

Dün akşamüzeri yangın bölgesinde yağmur yağdığını belirten Alithia gazetesi ise, dün toplanan bakanlık kriz yönetim ekibinin gece boyunca süren yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirilmeleri, mevcut durumu göz önünde bulundurmaları aynı zamanda Ürdün’den gelmesi beklenen iki hava aracı dolayısıyla “rescEU” mekanizmasını devreye koymamaya karar verdiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, yetkili makamların elinde yangının kötü niyetli çıkarıldığına dair bir video bulunduğunu ekledi.