Limasol’a bağlı “Alasa” köyü bölgesinde bugün öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrolden çıktığı haber verildi.

“Philenews haber sitesinde yer alan haberde, bugün öğe saatlerinde bölgede çıkan büyük yangının kontrolden çıktığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin ve sekiz hava aracının yangına müdahale etmekte olduğu kaydedildi.

Bölgede esen güçlü rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştığı ifade edilirken, bölgede sekiz evin boşaltıldığı, şu an ise “Korfi” köyünün boşaltımakta olduğu bildirildi.

Yangın yüzünden Aya İrini- Korfi- Agios Mamas ve Trimiklini yollarının trafiğe kapatıldığı da belirtilen haberde, Rum itfaiyesinin yangın dolayısıyla “İkaros 2” isimli eylem planını devreye koyduğu da ifade edildi.

Haberde Akama ormanlarında yer alan Lara bölgesinde de yangın çıktığı ve bu yangına da karadan ve havadan müdahale edilmekte olduğu da kaydedildi.