Limasol’da 1 Eylül tarihinde mülteci sorununu protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto eyleminde çıkan olaylar sırasında tutuklanan 13 kişinin duruşmasının 6 Kasım tarihine ertelendiği haber verildi.

Yaşları 16 ile 50 arasında 13 kişinin dün sabah Limasol’da toplanan Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildiğini, öte yandan mahkeme dışında toplanan vatandaşların faşizm karşıtı protesto etkinliği yaptığını yazan Alithia gazetesi, zanlıların çoğunluğunun hukuki yardım talebinde bulunduklarını bundan ötürü mahkemenin de duruşmanın başlamasını ertelediğini kaydetti.

Gazete 13 kişiden 12’sinin şartlı olarak serbest kaldığını bir kişinin ise merkezi cezaevine geri gönderildiğini, çünkü bu kişinin mahkûm statüsünde olduğunu ve yaşanan olaylar sırasında tutuklandığında cezasını elektronik gözetim altında çekmekte olduğunu ekledi.