Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1964 yılında 10-13 Şubat tarihleri arasında Limasol direnişinde şehit düşenler, 13 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde düzenlencek törenle yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Şehitlerin ruhuna okunacak dua ile tören sona erecek.