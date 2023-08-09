Limasol’un yarı dağlık bölgesinde geçtiğimiz cuma günü başlayan ve kısmen kontrol altına alınmasının ardından yeniden alevlenen yangının kontrol altına alındığı haber verildi.

Kathimerini gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis açıklamasında yangının kontrol altına alındığını, bununla birlikte yangının canlanma ihtimaline karşın ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi.

Yangını kontrol altına aldıklarını, öte yandan karadan müdahale ekiplerinin hiçbirini serbest bırakmadıklarını ifade eden Kettis, İsrail’den gelen hava araçlarının bu sabah yangın bölgesinde çalışacaklarını ve gerekirse atış yapacaklarını da ifade etti.

Kettis yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için İsrail ve diğer ülkelerden gelen hava araçlarının aşamalı olarak adadan ayrılacaklarını, Yunan hava araçlarının ise dün hali hazırda Güney Kıbrıs’tan ayrıldıklarını söyledi.

Dün akşamın nasıl geçtiğinin sorulması üzerine ise sakin bir gece olduğunu dile getiren Kettis, bazı küçük alevlenmeler olduğunu ancak bunların kara ekipleri tarafından söndürüldüğünü ekledi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum İtfaiye Teşkilatının yangının alevlenmesi ve Alassa, Korfi, Apesia aynı zamanda Paramitha köyleri arasındaki bölgeye yayılması koşullarıyla ilgili bir rapor istemesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, yalnızca Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta 70 orman yangını gerçekleştiği de ifade edildi.

-İsrailli bakandan yangın bölgesine ziyaret

Haravgi gazetesi ise haberinde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in dün yangın dolayısıyla Paramitha köyü yakınlarında kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ettiğini ve yangın konusunda bilgi aldığını yazdı.

Gazete İsrailli bakana Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu’nun da eşlik ettiğini ve görüşmede yangın dışında iki ülke arasında siyaset ve koordinasyon konularındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığını belirtti.

Haberde iki bakanın iki ülke arasındaki yakın işbirliği ilişkilerini teyit ettiği, aynı zamanda bunun derinleştirilmesine dair beklentilerini dile getirdikleri de kaydedildi.

Gazeteye göre İsrailli bakan yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a yardım etmenin kendileri için önemli olduğunu, çünkü ülkeleri arasında bir ittifaka sahip olduklarını sözlerine ekledi.