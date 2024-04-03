Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” konulu tematik tartışma etkinliği gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, geçtiğimiz günlerde Lefke Belediyesi işbirliği ve ev sahipliğinde yapıldı.

Kuir Kıbrıs Derneğinden verilen bilgiye göre, "LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?" tematik tartışma etkinliği, psikoloji ve sosyal hizmet alanlarından uzmanların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, LGBTİ+’lar hakkında en yaygın yanlış inanışlar (mitler) ele alındı, katılımcılara toplumsal cinsiyet hakkındaki genel fikirlerini, LGBTİ+’ların yaşadıkları zorluklarla ilgili gözlemledikleri deneyimlerini paylaşma ve görüşlerini dile getirme fırsatı sundu.

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri ve Lefke Belediyesi sosyal aktivite birimi sorumlusu, LGBTİ+’larla dayanışma ağlarını genişletebilmek adına ortak çalışmaların devam edeceğini ve farkındalığın artırılması için bu gibi etkinliklerin düzenleneceğini vurguladı.

Etkinlik sonunda, cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal hizmet desteği için Kuir Kıbrıs Derneğinin 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya [email protected] e-posta adresi üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi.