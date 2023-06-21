YDP Milletvekili Adayı Figen Yaman Lesinger, Lefke İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği yemekli gecede Lefke bölge halkıyla bir araya geldi.

Lesinger, yoğun katılımla gerçekleşen gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sizlerin de bildiği gibi, 25 Haziran tarihinde bir ara seçim gerçekleştirmiş olacağız.

25 Haziran'da gerçekleşecek olan bu ara seçimde tek kadın milletvekili adayı olarak partimiz Yeniden Doğuş Partisi adına bu yarışta yer almaktan gurur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getirmeyi hedefleyen partimle beraber bu kutlu yolda yürümeyi kendime görev edinerek, halkımın hizmetkarı olmak için bu yola çıktım.

Partimiz, insanlık onuruna yaraşır şekilde hizmet etmeyi, bu uğurda politikalar geliştirmeyi, eşitliği, istikrarı, adaleti, çağdaşlığı hayati bir mesele olarak ele almaktadır.

Fırsat eşitliğinin ve sosyal adaletin en üst düzeyde olduğu bir ülke inşa etmek için ülkemizin her beldesini, halkımızın tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi kimliğe sahip olacağımın sözünü sizlere buradan veriyorum.

Bizler sadece bugünün insanına ve bugüne karşı sorumlu değiliz. Bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşımanın bilinciyle hareket etmekteyiz ve etmeliyiz.

Sorunlara halkın içerisinden bakarak çözüm üreten, halktan aldığı yetki ve güçle halkın taleplerine dayalı projeler geliştirecek bir anlayışla hareket edeceğim.”