Seramik sanatçısı Leman Cankat’ın “4 Element +İnsan” konulu ilk seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda ziyarete açıldı.

Havalimanının bu ayki sergi konuğu olan Leman Cankat'ın eserleri, giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.

Verilen bilgiye göre, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, sanata ve sanatçıya verdikleri öneme işaret ederek Özçelik, "insanların gönlüne ruhuna da hizmet etmeniz gerekiyor. Bu amaçla bizler de her zaman sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Ercan Havalimanı’nda sergiler, sosyal, kültürel sanatsal etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Özçelik, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin artarak devam edeceğini de ifade etti.

Sanatçı Cankat da, ilk kişisel seramik sergisini Ercan Havalimanı’nda açmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek T&T Havalimanı İşletmeciliğine kendisine bu imkanı verdiği için teşekkür etti.