Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Fikri Murat mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal, 23.06.2023 tarihinde, saat 02:35 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde, doğu istikametine doğru yönetimindeki ST 889 plakalı salon araç ile seyreden Veysel Can Sütcü’nün (E-28), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Kemal Yaşar Apartmanı önlerine geldiğinde o esnada önünde aynı şerit içerisinde Lefkoşa Bölgesindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan Fikri Murat’ın (E-54) yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptığını anlattı. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ST 889 plakalı araç sürücüsü Veysel Can Sütçü’nün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 30 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.