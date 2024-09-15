Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nde dün yaşanan ciddi darp olaylarında polis iki kişiyi tutukladı; bir kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, M.T.(E-23), kız arkadaşıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği M.H.A.’nın (E-19) yüzüne vurarak burun kemiğini kırdı. Ardından, M.H.A’yı rızası olmadan aracına bindirip bir eve götürdü.

M.H.A, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, M.T. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Kız kardeşiyle konuşmak isteyen kişiyi darp etti, elmacık kemiğini kırdı

Yeniboğaziçi’nde dün 14.00 sıralarında yaşanan olayda ise, D.B.E.(E-26), kız kardeşiyle konuşmak istediği gerekçesiyle, aynı apartmanda sakin A.A.’nın (E-33) dairesine izinsiz girip, yüzüne vurdu; elmacık kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Ardından, aynı apartmanda sakin D.E.(E-60), A.A.’yı apartman içerisinde bıçak ile kovaladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, A.A.’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı, D.E.’nin tutuklandığı, D.B.E.’nin ise aranıyor olduğu kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.