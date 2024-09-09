Lefkoşa’da bir evde tadilat yaptığı sırada üzerine duvar yıkılan 27 yaşındaki işçi yaralanarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 9.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir evde tadilat yapan Ali Hamoud Yahya Ahm Alsabri (E-27), çalıştığı evde yıkmaya çalıştığı duvarın üzerine yıkılması sonucu yaralandı. İşçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde omurga kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Dahiliye Servisi’nde müşahede altına alındı.

Editör: Mehmet Mehmet