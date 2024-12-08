(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Tasarruf” suçlarından tutuklanan Abdullah Barmou bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyede bulunduğu bir sırada yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin Abdullah Barmou’nun üzerindeki siyah renk prada marka omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki prada marka çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının Gönyeli Dumanlı sokaktaki ikametgahında yapılan aramada ise ikametgahın salon kısmında komodin üzerinde 2 adet şeffaf naylon içerisinde yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü, aranan bir şahıs olduğunu ve emarelerin analize gönderileceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.