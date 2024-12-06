(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan Kelvin Emeke Ebidgide ile Taiwo İbrahim Salami bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Kasım 2024 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgide Kermiya bölgesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi alındığını ve pusu görevine başlandığını söyledi. Polis, zanlı Ebidgide’nin elinde siyah poşetle olay yerine geldiğini ancak polisleri fark ederek, elinde poşeti yola atıp kaçtığını açıkladı. Polis memuru, poşetin bulunarak, emare alındığını, yapılan kontrolde içerisinde 62 ayrı foil kağıdına sarılı 60 gram satışa hazır hintkeneviri, 28 gram hintkeneviri, 4 adet uyuşturuculu sarma sigara, bir adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, operasyon gecesi yapılan tüm aramalara rağmen kaçan zanlının bulunamadığını belirtti. Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlı Ebidgide’nin olay yerine zanlı Salami’ye ait FM 307 plakalı araçla geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Salami’nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada 40 gram uyuşturucu bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi Ebidgide’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, Ebidgide’nin Kızılbaş bölgesindeki evinin tespit edildiğini ve zanlının orada yakalandığını kaydetti. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 12 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, her iki zanlının da davalarını kabul etmediğini açıkladı. Polis, zanlı Kelvin Emeke Ebidgide’nin 18 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından hakkında dava olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini, zanlı Taiwo İbrahim Salami’nin ise ülkede kacak yaşam sürdüğünü belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.