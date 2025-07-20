19.07.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.M.A.Z.E.(E-32)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan beyaz renk toz madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 5 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 15.500 TL ve ile 220 Stg. nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.