(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Sudanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed ve Ahmed Atıf Khalil Farah bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2024 tarihinde Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Yenişehir-Lefkoşa adresindeki evinin çevresinde pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis, bir süre sonra zanlının evin çevresinde tespit edilerek, alıkonulduğunu belirtti. Polis, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın da evde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan aramada salondaki masa üzerinde satışa hazır paketlenmiş 17 gram uyuşturucu olduğuna inanılan hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 2000 TL nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın yatak odasında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü bulunarak, emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in uyuşturucu maddeyi aranan 2 şahıstan 200 euro karşılığında 25 gram olarak aldığını, 4 gramını tartıp, Ahmed Atıf Khalil Farah’a verdiğini, bir kısmını içtiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın da zanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’den 4 gram uyuşturucu aldığını ve bir kısmını içtiğini kabul ettiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının da gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, Ozan Özder, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, iki kişiden ifade alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve aranan 2 olduğunu, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti. Polis, ayrıca beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlı Ahmed'in uyuşturucu temininde kullandığı cep telefonunun data incelemesine gönderileceğini ifade ederek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.