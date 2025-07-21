(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 23 yaşındaki Khaled Annetsi ile 26 yaşındaki Burhan Can Şemmedi mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17.07.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, Khaled Annetsi’nin kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımındaki aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ile 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan bin 210 Stg, 850 ABD Doları ve 460 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu mesele ile bağlantısı tespit edilen zanlı Şemmedi’nin de tutuklandığını belirtti. Polis memuru, her iki zanlının 18 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis memuru, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.