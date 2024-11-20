(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen 'sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeme ve dikkatsiz sürüş' suçlarından tutuklanan Sudanlı Abuobaida Khalid Ahmed Ali bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Murat Erbil mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 20.11.2024 tarihinde saat 04:10 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Necdet Altınok sokak üzerinde güney istikametine doğru yönetimindeki HS769 plakalı araç ile seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Bedrettin Demirel yol kavşağına geldiği sırada ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Senan Özseyit yönetimindeki MV 052 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kazada yaralanan olmazken, HS769 plakalı aracın 60000 TL MV 052 plakalı aracın ise 50000 TL tahmini hasar meydana geldiğini belirti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, yurt dışı çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve 35 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.