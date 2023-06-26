Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 13:55 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü, yönetimindeki EY 310 plakalı araç ile 8. Sokak üzerinden dikkatsizce Sanayi Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Özkan Bişmiş (E-67) yönetimindeki JK 167 plakalı aracın sol ön kısmına çaptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan JK 167 plakalı araç karşı istikametten gelmekte olan Gökdeniz TEK (E-21) yönetimindeki GL 405 plakalı aracın ön kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan EY 310 plakalı araç sürücüsü aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.