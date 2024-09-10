Lefkoşa’da aracını park edip inmeye çalışırken yanlışlıkla geri vitese takan sürücü kazaya neden oldu. Kazada bu esnada araçtan inmeye çalışan yolcu yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 19.30 civarında Osman Paşa Caddesi üzerinde Mehmet Ali Çınar (E-48), yönetimindeki YG 908 plakalı aracını park edip araçtan inmeye çalıştı. İnerken yanlışlıkla geri vitese takan sürücü tekrar aracın içine bindi ve araç geriye gitmeye devam etti. Bu esnada araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan inmeye çalışan Songül Çınar (K-40) yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Geri gitmeye devam eden Araç “Biiz Café” isimli iş yerinin masa sandalye ve barına çarptı.

Kazada yaralanan Songül Çınar kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.