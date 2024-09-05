(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, kullanma, seyrüseferi güç duruma sokmamak için çaba harcamadan dikkatsiz bir şekilde araç kullanma” suçlarından tutuklanan Filistin uyruklu Mohammad Almegharı bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Topçuoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 05.09.2024 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca ZSZ 731 plakalı salon aracı tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinden kullanan zanlının, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Çeliksan önlerine dikkatsiz bir şekilde önündeki aracı solundan geçmeye çalıştığı esnada solundan aynı istikamete doğru seyreden Mekki Bulduk yönetimindeki LH 960 plakalı aracın sağ ön yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra önünde sağ şeritte seyreden Samiye Fadıloğluları yönetimindeki RV 729 plakalı salon aracın arka sol kısmına çarptığını söyledi. Polis memuru, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan RV 729 plakalı aracın yolu ikiye ayıran refüje ve refüj içerisinde bulunan okaliptüs ağacına çarptıktan sonra sol yan kısmına devrilerek tavanı üzerinde durduğunu kaydettti. Polis, kaza sonucu yaralanan RV 729 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Fadıloğluları ve Merin Fadıloğluları’nın kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındıklarını belirtti. Polis memuru, kaza sonucu toplamda tahmini olarak bir milyon TL tahmini hasar meydana geldiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının kaza mahalinden ayrıldığını ancak 2 saat sonra tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, müvekkilinin ailesinin Gazze’de yaşadığını, kefil bulamayacağını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.