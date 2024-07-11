Lefkoşa’da dün 17.00 sıralarında bir apartmanda yaşanan olayda, U.M.M. (25), kendisine apartmanı terk etmesini söylediği gerekçesiyle apartman sakini V.K’nin (45) kapısını tekmeleyerek rahatsızlık yarattı. U.M.M. daha sonra, yanında bulundurduğu bıçak ve satır ile ikametgahından dışarıya çıkan V.K.'ye saldırdı ve darp etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, U.M.M.'yi tutuklamaya çalıştı. Ancak U.M.M., görevli polisleri iterek darp etti ve bir polis memurunun sağ kolunun kırılmasına neden oldu. U.M.M. tutuklanarak polis merkezine götürülmek üzere polis aracına yerleştirildi, ancak polis aracını da kasten hasara uğrattı.

Olay sonucu yaralanan V.K. ve polis memuru, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından her iki yaralı da taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.